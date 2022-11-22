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Son Dakika: PKK/YPG'li teröristlerden Kilis'e roketli saldırı

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Son Dakika: PKK/YPG'li teröristlerden Kilis'e roketli saldırı

Son dakika: Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 3 roket düştü. İlk belirlemelere göre roketlerin boş araziye düştüğü açıklanırken saldırıda yaralanan ve ölen olmadığı belirtildi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Kilis Güncel Haberler Son Dakika

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