Son Dakika: PKK/YPG'li teröristlerden Kilis'e roketli saldırı

Son dakika: Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 3 roket düştü. İlk belirlemelere göre roketlerin boş araziye düştüğü açıklanırken saldırıda yaralanan ve ölen olmadığı belirtildi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

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