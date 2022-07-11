Son Dakika | Keşan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Son dakika gündem haberi... Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Keşan'dan İpsala istikametine giden O.G. idaresindeki 59 AEP 516 plakalı otomobil ile Z.E.E'nin kullandığı 34 ERT 72 plakalı otomobil, Yeniceçiftlik köyü yakınlarında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan O.G, M.C. ve T.M. ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / İlker Gürel - Güncel Keşan Güncel Haberler Son Dakika

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