Son Dakika: Karadeniz'de 3. mayın tespit edildi! SAS timleri Kefken açıklarında bulunan mayına müdahale ediyor - Haberler

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Son Dakika: Karadeniz'de 3. mayın tespit edildi! SAS timleri Kefken açıklarında bulunan mayına müdahale ediyor

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de 3. mayının tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kocaeli'nin Kandıra ilçesinin Kefken mahallesi açıklarında bir mayın daha tespit etti.

MÜDAHALE EDİLİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir" denildi.

Son Dakika: Karadeniz'de 3. mayın tespit edildi! SAS timleri Kefken açıklarında bulunan mayına müdahale ediyor

KARADENİZ'DE 3 MAYIN BULUNDU

Bakanlık'tan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, "Bugüne kadar, 26 Mart'ta İstanbul Boğazı (batısı) yaklaşma sularında ve 28 Mart'ta İğneada açıklarında tespit edilen toplam 2 adet mayın SAS timlerimizce etkisiz hâle getirilmiştir. Ayrıca Romanya tarafından da Köstence açıklarında bir adet mayın tespit ve imha edilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Karadeniz, Mayın, Güncel, Haberler

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