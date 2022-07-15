Son dakika... KAMERİYEDE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA Son dakika haberler: Trabzon'un Sürmene ilçesinde kameriyede Muhammet H.'nin (25) tabancaya vurduğu Uğurcan Bayraktar (24) ve Mertcan Aygün (22) hayatını kaybettiği, Harun Demir'in (20) ise yaralandığı olay anına ait kamera görüntüsü ortaya çıktı. Trabzon'un Sürmene ilçesinde kameriyede Muhammet H.'nin (25) tabancaya vurduğu Uğurcan Bayraktar (24) ve Mertcan Aygün (22) hayatını kaybettiği, Harun Demir'in (20) ise yaralandığı olay anına ait kamera görüntüsü ortaya çıktı. İlçe belediyesine ait kamerası görüntülerinde; tişört giyen şüpheli Muhammet H.'nin silahıyla kameriyede oturan ve kaldırımdan yola atlayarak kaçmaya çalışan kişiye tabancayla ateş edip, olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Harun Demir Hisarcık Sürmene Trabzon Güncel Haberler Son Dakika

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