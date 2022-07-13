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Son dakika... Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA - Ali Öztürk - Güncel
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Son dakika... Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Merve Rahime Kurt idaresindeki 46 VM 121 plakalı otomobil, Kümbet Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi'nde, M.E.A'nın kullandığı 46 AFL 705 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza, sürücüler ile araçtaki Sırrı (35) ve Rabiye Kurt (58) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.E.A'nın sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi.

Bu arada, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Ali Öztürk - Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler Son Dakika

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