Son dakika... Jandarma bulduğu 10 köpek yavrusunu barınağa teslim etti - Haberler

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Son dakika... Jandarma bulduğu 10 köpek yavrusunu barınağa teslim etti

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Son dakika... Jandarma bulduğu 10 köpek yavrusunu barınağa teslim etti

Edinilen son dakika haberine göre Tokat'ta jandarma, çuval içinde buldukları 10 köpek yavrusunu barınağa teslim etti.

Tokat'ta jandarma, çuval içinde buldukları 10 köpek yavrusunu barınağa teslim etti.

Günçalı köyü yakınlarında çuval içinde yavru köpekler bulunduğunu görenler, jandarmaya ihbarda bulundu.

Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi görevlileri, olay yerine giderek çuval içindeki 10 köpek yavrusunu aldı. Köpekler, Tokat Belediyesi barınağına teslim edildi.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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