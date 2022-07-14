Son dakika... Jandarma bulduğu 10 köpek yavrusunu barınağa teslim etti
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Tokat'ta jandarma, çuval içinde buldukları 10 köpek yavrusunu barınağa teslim etti.
Tokat'ta jandarma, çuval içinde buldukları 10 köpek yavrusunu barınağa teslim etti.
Günçalı köyü yakınlarında çuval içinde yavru köpekler bulunduğunu görenler, jandarmaya ihbarda bulundu.
Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi görevlileri, olay yerine giderek çuval içindeki 10 köpek yavrusunu aldı. Köpekler, Tokat Belediyesi barınağına teslim edildi.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel