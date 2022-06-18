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Son Dakika | İzmir'de orman yangını

Demirören Haber Ajansı - Seyfi Gül - Güncel
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Son Dakika | İzmir'de orman yangını

Son dakika haber... İZMİR'in Foça ilçesinde, orman yangını çıktı.

İZMİR'in Foça ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Foça'da Ilıpınar At Çiftliği civarında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye 2 söndürme uçağı, 3 helikopter, 15 arazöz ve 3 dozer sevk edildi. Seferihisar ve Kemalpaşa ilçelerinden bölgeye helikopter sevk edildi. Söndürme çalışmalarını havadan ve karadan başlandı.


Demirören Haber Ajansı / Seyfi Gül - Güncel

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