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Son Dakika: İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Güncel Haberler

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de 50 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu. Şahıslardan 30'u tutuklanırken Yerlikaya, "Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmamakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Göçmen kaçakçılarına karşı sürdürülen operasyonlar başarıyla devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli olarak Edirne ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 50 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yerlikaya'nın açıklamasının tamamında şu ifadeler yer aldı: "50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı! İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik #İstanbul merkezli #Edirne ve #Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

30'U TUTUKLANDI

Teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 30'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları düzenleyen Emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmamakta kararlıyız"

Son Dakika: İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanlığı İstanbul Tekirdağ Edirne 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (2)

Gökhan Yaman:

Suriyelilerin gidişine de izin yok

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Mümin Vatansever:

sayın bakanım yalnış anladınız milet gidenden mutlu siz gelenleri önleyin gönderin hata organizatorleri teşvik edin

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