Son Dakika: İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Göçmen kaçakçılarına karşı sürdürülen operasyonlar başarıyla devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli olarak Edirne ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 50 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yerlikaya'nın açıklamasının tamamında şu ifadeler yer aldı: "50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı! İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik #İstanbul merkezli #Edirne ve #Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

30'U TUTUKLANDI

Teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 30'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları düzenleyen Emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmamakta kararlıyız"