Son Dakika! İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen Sibergöz Operasyonu'nda örgüt elebaşı dahil 45 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarla Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalanırken şimdi de siber suçlarla mücadele kapsamında 10 ilde operasyon düzenlendi. Sibergöz Operasyonu'nda örgüt elebaşı Abdulsamet Aksu olmak üzere 45 şahıs yakalandı.

ELEBAŞI YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından duyurduğu operasyonun detayları ise şu şekilde: "İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Yasa dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçları kapsamında "SİBERGÖZ OPERASYONU" düzenlendi.

22 PARAVAN ŞİRKET TESPİT EDİLDİ

Başka şahıslar adına şirket hesapları açan, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirini aklayan ve örgüt elebaşılığını Abdulsamet Aksu adlı şahsın yaptığı 22 paravan şirket tespit edildi.

İstanbul merkezli 10 ilde toplam 45 şüpheli yakalandı, muhtelif miktarda nakit para ele geçirildi.

Şüpheli şahıslara ait şirketlere bağlı 139 banka hesabına, örgüt elebaşına ait 2 ev ve 2 lüks araca el konulmuştur.

"GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Başta geleceğimiz olan gençlerimizi yasa dışı bahis çukuruna çekmek isteyen örgütlerle hesaplaşmaya devam edeceğiz! Çetelere, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. SİBER SUÇLARLA MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"