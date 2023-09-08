Son Dakika: İstanbul'da Vezneciler metro istasyonunda yangın çıktı! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul Vezneciler Metro İstasyonu'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

VEZNECİLER METRO İSTASYONU'NDA YANGIN ÇIKTI

İstanbul Vezneciler metro istasyonunda ilk belirlemelere göre yürüyen merdivenlerin motorunda yangın çıktı. İstasyonu bir anda duman kaplarken panik yaşandı. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye yangına müdahale ediyor.

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