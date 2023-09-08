Son Dakika: İstanbul'da Vezneciler metro istasyonunda yangın çıktı! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Son dakika: İstanbul'da Vezneciler metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinin motorunda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başlarken, istasyonu duman kapladığı görüldü.
İstanbul Vezneciler Metro İstasyonu'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
VEZNECİLER METRO İSTASYONU'NDA YANGIN ÇIKTI
İstanbul Vezneciler metro istasyonunda ilk belirlemelere göre yürüyen merdivenlerin motorunda yangın çıktı. İstasyonu bir anda duman kaplarken panik yaşandı. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye yangına müdahale ediyor.
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