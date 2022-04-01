Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

AA - Issam Rimawi - Güncel
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika haberine göre Görüntü Dökümü: Filistinlilerin gösteri düzenlemesi Aktivist Munzer Amira ile röportaj İsrail askerlerinin göstericilere gaz bombalarıyla müdahalesi Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi İsrail askerlerinin yaraladığı bir kişinin sedyeyle taşınması RAMALLAH - Batı...

Görüntü Dökümü:

Filistinlilerin gösteri düzenlemesi

Aktivist Munzer Amira ile röportaj

İsrail askerlerinin göstericilere gaz bombalarıyla müdahalesi

Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi

İsrail askerlerinin yaraladığı bir kişinin sedyeyle taşınması RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Bil'in beldesinde toplanan Filistinliler, Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, Ayrım Duvarı çevresinde düzenlenen gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

AA / Issam Rimawi - Güncel

Batı Şeria, Röportaj, Yahudi, İsrail, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title