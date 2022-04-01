Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti
AA - Issam Rimawi - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Görüntü Dökümü: Filistinlilerin gösteri düzenlemesi Aktivist Munzer Amira ile röportaj İsrail askerlerinin göstericilere gaz bombalarıyla müdahalesi Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi İsrail askerlerinin yaraladığı bir kişinin sedyeyle taşınması RAMALLAH - Batı...
Görüntü Dökümü:
Filistinlilerin gösteri düzenlemesi
Aktivist Munzer Amira ile röportaj
İsrail askerlerinin göstericilere gaz bombalarıyla müdahalesi
Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi
İsrail askerlerinin yaraladığı bir kişinin sedyeyle taşınması RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Bil'in beldesinde toplanan Filistinliler, Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, Ayrım Duvarı çevresinde düzenlenen gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti.