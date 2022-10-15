İran'da hapishanede yangın çıkması sonucu tutuklular ve gardiyanlar birbirlerine girdi
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İran'da bir hapishanede yangın çıkması sonucu tutuklularla gardiyanlar arasında çatışma ve arbede yaşandı. Hapishaneden silah seslerinin de geldiği duyulurken, olaylar kontrol altına alındı.
İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde adi suçluların bulunduğu bazı koğuşlarda tutukluların elbiselerini ateşe vermesi nedeniyle yangın çıktı.
ÇATIŞMA VE ARBEDE YAŞANDI
Tutuklularla gardiyanlar arasında çatışma ve arbede yaşandığı, daha sonra sona erdiği ifade edilirken yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği cezaevinde kontrolün sağlandığı aktarıldı.
SİLAH SESLERİ DUYULDU
Sosyal medyada, siyasi tutuklularıyla öne çıkan hapishanedeki yangın görüntüleri yer alırken silah seslerinin de duyulduğu görüntüler paylaşıldı.
Kaynak: AA / Güncel