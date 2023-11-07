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Son Dakika: Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 12 hedef imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı yapıldığını açıkladı. Bakanlık, "Ansızın gelmeye, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz!" başlığıyla yaptığı açıklamada, terör örgütüne ait 12 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin ise etkisiz hale getirildiğini duyurdu.