Son Dakika: Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 12 hedef imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı yapıldığını açıkladı. Bakanlık, "Ansızın gelmeye, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz!" başlığıyla yaptığı açıklamada, terör örgütüne ait 12 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin ise etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Kandil ve Gara'ya düzenlenen hava harekatlarında sorumlu üst düzeyde teröristlerin de bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait 12 hedefin imha edildiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...