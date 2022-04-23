Son dakika: İngiltere'de polis bölücü terör örgütü yandaşlarına müdahale etti - Haberler

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Son dakika: İngiltere'de polis bölücü terör örgütü yandaşlarına müdahale etti

AA - Hasan Esen - Güncel
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Son dakika: İngiltere'de polis bölücü terör örgütü yandaşlarına müdahale etti

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK yandaşlarının İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlediği gösteride en az 3 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK yandaşlarının İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlediği gösteride en az 3 kişi gözaltına alındı.

BBC önünde toplanan terör örgütü yandaşları, Parlamento Meydanı'na yürüdü.

Polis, terör örgütünü simgeleyen paçavraları taşıyan gruba Başbakanlık binasına yaklaşık 100 metre kala müdahalede bulundu.

Kısa süreli arbede yaşanan müdahale sırasında en az 3 PKK yandaşı gözaltına alındı.

Polis, terör örgütünü simgeleyen bazı paçavralara el koydu. Bunun üzerine grup diğer paçavraları gizlemek zorunda kaldı.

AA / Hasan Esen - Güncel

England, Londra, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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