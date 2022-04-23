Son dakika: İngiltere'de polis bölücü terör örgütü yandaşlarına müdahale etti

Terör örgütü PKK yandaşlarının İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlediği gösteride en az 3 kişi gözaltına alındı.

BBC önünde toplanan terör örgütü yandaşları, Parlamento Meydanı'na yürüdü.

Polis, terör örgütünü simgeleyen paçavraları taşıyan gruba Başbakanlık binasına yaklaşık 100 metre kala müdahalede bulundu.

Kısa süreli arbede yaşanan müdahale sırasında en az 3 PKK yandaşı gözaltına alındı.

Polis, terör örgütünü simgeleyen bazı paçavralara el koydu. Bunun üzerine grup diğer paçavraları gizlemek zorunda kaldı.