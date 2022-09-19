Son Dakika: İlişkileri normalleştirme adımlarının ardından İsrail, Ankara büyükelçisi olarak Irit Lillian'ı atadı

Son dakika: İlişkileri normalleştirme adımlarının ardından Türkiye ile İsrail arasında 17 Ağustos'ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ankara büyükelçisi olarak halihazırda Ankara'da görev yapan Irit Lillian'ı atadı. Bu atama ile birlikte Türkiye ve İsrail arasında 4 yıl sonra büyükelçilik düzeyinde temas kurulmuş oldu.

Türkiye ve İsrail arasındaki bir süreden bu yana devam eden normalleşme görüşmelerinde çok önemli bir adım atıldı. İlişkilerin normalleştirme kararı alınmasının ardından İsrail, Ankara büyükelçisi olarak Irit Lillian'ı atadı. Lillian'ın atanması, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin de başlamasına neden olacak.

ANKARA'DA GÖREV YAPIYORDU

İsrail Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerdeki diplomat atamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Halen Ankara'da görev yapan Irit Lillian, İsrail'in Türkiye büyükelçiliği görevine atandı" ifadelerine yer verildi. Devamında, bu ve diğer atamaların "hükümetin onayına bağlı olduğu" vurgulandı.

17 AĞUSTOS'TAN BERİ NORMALLEŞME ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

Türkiye ile İsrail 17 Ağustos'ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı.

4 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

İsrail'in büyükelçi atama kararından sonra 4 yıl sonra da bir ilk yaşanmış oldu. Türkiye ve İsrail arasında, 4 yıldan bu yana karşılıklı büyükelçi ataması yapılmıyordu.