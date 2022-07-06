Son dakika: Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede öldü - Haberler

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Son dakika: Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede öldü

AA - Mustafa Özer - Güncel
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Son dakika: Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede öldü

Son dakika haberine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede öldü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Numune Evler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Murat G. yönetimindeki 31 YM 335 plakalı otomobil, Yusuf Hakan Beyazoğlu yönetimindeki 31 AHS 708 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yaralanan sürücüler Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu belirtilen ve İskenderun Devlet Hastanesine sevk edilen 17 yaşındaki Yusuf Hakan Beyazoğlu kurtarılamadı.

AA / Mustafa Özer - Güncel

Numune Evler Mahallesi Dörtyol Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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