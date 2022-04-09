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Son dakika: Hatay'da hastane yangını

Demirören Haber Ajansı - İzzet Nazlı - Güncel
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Son dakika: Hatay'da hastane yangını

Son dakika haberine göre HATAY'ın Antakya ilçesindeki özel hastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü.

HATAY'ın Antakya ilçesindeki özel hastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Hastalar, yangın sırasında tedbir amaçlı ambulanslarla başka hastanelere götürüldü.

Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde hizmet veren özel hastanenin zemin katında, saat 04.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine hastaneye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hemen müdahaleye başlayan ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Yangın sırasında bazı hastalar, tedbir amaçlı ambulanslarla başka hastanelere götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Son dakika: Hatay'da hastane yangını

Son dakika: Hatay'da hastane yangını

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel

İtfaiye, Antakya, Yangın, Güncel, Haberler

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