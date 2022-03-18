Son dakika haberleri! ZONGULDAK - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

ZONGULDAK (AA) - Tören alanı görüntüsü

Saygı duruşunda bulunulması

Çelenk sunumu

Vali Mustafa Tutulmaz'ın konuşması - Zonguldak

Zonguldak'ta düzenlenen tören, Şehitler Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene Vali Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz, törende yaptığı konuşmada, vatanın bağımsızlığı, özgürlüğü ve bütünlüğü uğrunda canını bir an bile düşünmeden feda eden aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin azmi, inanç ve kararlılığı, cesareti ve manevi hatıralarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz da Türk ulusunun tarih boyunca ülkesinin bütünlüğü ve bağımsızlığı için yurdun her köşesinde şehitler vererek bütün dünyaya gücünü ispatladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Tutulmaz, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.