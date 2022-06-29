Son dakika haberleri! Yaylada silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde, Köşk Yaylası'nda arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayın şüphelisi Muhammet A.'nın (68) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köşk Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi meselesi yüzünden husumet bulunan Muhammet A. ile Mesut Civak (36), Recep Yazgan (56) ve Yılmaz Demirci (42) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammet A.'nın tabancayla ateş açması sonucu mermilerin isabet ettiği Civak, Yazgan ve Demirci, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mesut Civak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olay yerinden kaçan Muhammet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.