Son dakika haberleri! Yangında balkondan atlayan kadını yakalayan komşu: 'Bırakma' diyordu

NİĞDE'de, Afgan ailenin 3'üncü kattaki evinde çıkan yangında kaçarken, balkondan atlayan kadını alt kat balkonunda bacağından yakalayan Fuat Kızıltepe (41), o anları anlattı. Kızıltepe, "Refleksle kadını tuttum, o sırada sırtı yanıyordu. Sağ elimi attığımda elim yandı. 'Ağabey beni bırakma' diye sesleniyordu. Bırakmadık, kurtardık" dedi.

Şahinali Mahallesi'nde, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki Afgan ailenin oturduğu dairede, dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, evi sararken ismi açıklanmayan kadın da kendini balkona attı. Yangının balkona kadar sıçradığı daireden kaçan kadın, korkuluklardan tutarak aşağı doğru sarkıp, kendini boşluğa bıraktı. Bu sırada alt kat balkonunda olan komşusu Fuat Kızıltepe, kadını bacağından yakaladı. Kızıltepe'nin sıkıca tuttuğu kadın, ters dönüp baş aşağı balkondan sarktı. Başını da balkonun duvarına çarpan kadın, komşusunun büyük çabası sonucu içeri çekilerek kurtarıldı. Bu anlar ise karşı binadan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Fuat Kızıltepe, kadını balkonda yakaladığı sırada sol ayağının serçe parmağı ile yanındaki parmağın da kırıldığını belirterek, "Yanıma gelen kişiyle kadını içeri çektikten sonra o kadını alıp aşağı indirdi. Ben de levye alıp, üst kata çıkıp, kapıyı açarak daireye girdim. Zaten içerisi duman olmuş, her yer yanmış; çocuklar çıkarıldı. Bir kadın daha varmış, o da çıkarıldı sonra herkes yardımcı oldu, yangın söndürüldü" diye konuştu.