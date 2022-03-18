Son dakika haberleri | Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz (2)

TUTUKLANDILAR

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan kişilerinden Recep Sert'in (35) de olduğu 9 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Recep Sert ile birlikte E.Y. (24), Ü.K. (29), D.T (35), T.K. (37), A.K. (38), Ş.T. (41), S.Y. (42) ve B. E. (44) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abdulkadir AYDINIŞIK/ BALIKESİR,