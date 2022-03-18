Son dakika haberleri | Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz (2) - Haberler

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Son dakika haberleri | Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz (2)

Demirören Haber Ajansı - Abdulkadir Aydınışık - Güncel
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Son dakika haberleri | Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz (2)

Gelen son dakika haberlerine göre TUTUKLANDILARBalıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan kişilerinden Recep Sert'in (35) de olduğu 9 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan kişilerinden Recep Sert'in (35) de olduğu 9 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Recep Sert ile birlikte E.Y. (24), Ü.K. (29), D.T (35), T.K. (37), A.K. (38), Ş.T. (41), S.Y. (42) ve B. E. (44) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abdulkadir AYDINIŞIK/ BALIKESİR,


Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık - Güncel

Uyuşturucu, Recep Sert, Türkiye, Edremit, Güncel, Haberler

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