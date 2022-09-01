Son dakika haberleri... "Ukrayna'ya silah yardımı artık mümkün değil" Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin depolarından Ukrayna'ya silah yardımı yapmanın artık mümkün olmadığını söyledi. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin depolarından Ukrayna'ya silah yardımı yapmanın artık mümkün olmadığını söyledi. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Meseberg kasabasında yapılan kabine toplantısında Ukrayna'ya silah yardımı hakkında açıklama yaptı. Bakan Lambrecht açıklamasında, "Savunma Bakanı olarak Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) Ukrayna'ya silah verebilme sınırına ulaştığını itiraf etmeliyim" dedi. Lambrecht, gelecekte ulusal savunmayı tehlikeye atmadan Ukrayna'ya silah yardımı yapmanın mümkün olmayacağını ifade etti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Annegret Kramp-Karrenbauer Almanya Ukrayna Güncel Haberler Son Dakika

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