Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na saldırı! İş makinesiyle yıkmaya çalıştılar - Haberler

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Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na saldırı! İş makinesiyle yıkmaya çalıştılar

AA - Emre Karaca - Güncel
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Yemen'de İran destekli Husiler, başkent Sana'nın tarihi bölgesinde yer alan Türk Şehitlik Anıtı'nı yıkmaya çalıştı. İş makinasıyla yapılan saldırıda anıtın bir kısmı zarar gördü. Olayı şiddetle kınayan Dışişleri Bakanlığı, "Yemen ile ortak tarihimizin ve köklü ilişkilerimizin nişanesi olan Yemen'deki Türk varlığına saygısızlık yapılması asla kabul edilemez. Şehitliğimizde oluşan hasarın onarılmasını ve faillerin bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Yemen yerel basınının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlere göre bu sabah gerçekleşen olayda İran destekli Husiler, başkent Sana'nın tarihi bölgesinde yer alan Türk Şehitlik Anıtı'nı yıkmaya çalıştı.

Yemenli sosyal medya aktivistlerinin paylaştığı görüntülerde, bir iş makinesinin, silahlı bazı şahısların eşliğinde Türk Şehitlik Anıtı'nı yıkmaya çalıştığı görüldü.

Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na saldırı! İş makinesiyle yıkmaya çalıştılar

Provokatif saldırının görüntülendiği video kayıtlarında, Türk Şehitlik Anıtı'nda hasar oluştuğu göze çarptı. Ülkedeki Türk varlığının ve eski Osmanlı kışlalarının bulunduğu bölgede yapılan şehitlik anıtı, 400 yıl boyunca Yemen topraklarında hayatını kaybeden Mehmetçiğin hatırasını yaşatıyor.

Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na saldırı! İş makinesiyle yıkmaya çalıştılar

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Sana Türk Şehitlik Anıtı'na bu sabah Husi unsurlarınca düzenlenen ve şehitlikte tahribata yol açan saldırıyı şiddetle kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sana Türk Şehitlik Anıtı'na 12 Mart sabahı Husi unsurlarınca gerçekleştirilen ve şehitliğimizde tahribata yol açan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Yemen ile ortak tarihimizin ve köklü ilişkilerimizin nişanesi olan Yemen'deki Türk varlığına saygısızlık yapılması asla kabul edilemez. Şehitliğimizde oluşan hasarın onarılmasını ve faillerin bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, hain saldırının dost ve kardeş Yemen halkı tarafından da lanetleneceğine dair şüphe duyulmadığı kaydedildi.

AA / Emre Karaca - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Yemen, Mart, Türk, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Doğuş:

Kendi ülkemizde bile atatürkün anıtına saldırı oluyorsa, her yerde olur.

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