Son dakika haberleri! Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösteriler Son dakika haberi: Hartum'da düzenlenen protesto gösterisinden detaylar HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, sivil yönetim talebiyle gösteri düzenledi. Hartum'da düzenlenen protesto gösterisinden detaylar HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, sivil yönetim talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, 30 Haziran'da düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 10 Sudanlının ölmesini protesto ederek oturma eylemi yaptı. AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel Hartum Sudan Güncel Haberler Son Dakika

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