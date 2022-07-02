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Son dakika haberleri! Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösteriler

AA - Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel
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Son dakika haberi: Hartum'da düzenlenen protesto gösterisinden detaylar HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, sivil yönetim talebiyle gösteri düzenledi.

Hartum'da düzenlenen protesto gösterisinden detaylar

HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, sivil yönetim talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, 30 Haziran'da düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 10 Sudanlının ölmesini protesto ederek oturma eylemi yaptı.

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel

Hartum Sudan Güncel Haberler Son Dakika

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