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Son dakika haberleri... Su dinamosunu tamir ederken akıma kapıldı, hastanede öldü

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Akkuş - Güncel
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Son dakika haberleri... Su dinamosunu tamir ederken akıma kapıldı, hastanede öldü

Son dakika haberi... MARDİN'de, evinin bahçesindeki su dinamosunu tamir etmeye çalışırken elektrik akımına kapılan Diyadin Öztürk (45), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MARDİN'de, evinin bahçesindeki su dinamosunu tamir etmeye çalışırken elektrik akımına kapılan Diyadin Öztürk (45), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Nusaybin'e bağlı kırsal Topaçlı Mahallesi'nde yaşayan Diyadin Öztürk, evinin bahçesinde arızalanan su dinamosunu tamir etmeye çalıştı. Öztürk, bu sırada elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Öztürk'ü yerde yatarken bulan ailesi, sağlık ekiplerine bildirdi. Öztürk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Öztürk'ün cansız bedeni, otopsi için Mardin'e gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Güncel

Nusaybin Mardin su Güncel Haberler Son Dakika

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