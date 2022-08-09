Son dakika haberleri... Sokak ortasında silahla vurulmuştu, hastanede öldü

KASTAMONU'da, sokak ortasındaki kavgada tabancayla vurularak ağır yaralanan Celal Kabakaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Taşköprü ilçesinde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Şaban A. ile Celal Kabakaya arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda ikili, birbirlerine tabanca ile ateş etti. Şaban A. ve Celal Kabakaya, kendi araçları ile Taşköprü Devlet Hastanesi'ne gitti. İlk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ağır yaralı Kabakaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Şaban A.'nın tedavisi ise sürüyor.