Son dakika haberleri! Şehit özel hareket polisi Çalışgan'ın acı haberi Tokat'taki ailesine ulaştı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan özel hareket polisi 34 yaşındaki Mustafa Çalışgan'ın şehadet haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine verildi. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan özel hareket polisi 34 yaşındaki Mustafa Çalışgan'ın şehadet haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine verildi. Suriye'de güvenlik faaliyetleri kapsamındaki bir üs bölgesine silahlı saldırıda şehit olan Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli Çalışgan'ın annesi Perihan Tekin'in Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan evine gelen emniyet yetkililer, acı haberi verdi. Şehit için dua edildi, annesinin evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Çalışgan'ın naaşı, Tokat'ta ikindi vakti düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verilecek. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Fırat Tokat Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! Şehit özel hareket polisi Çalışgan'ın acı haberi Tokat'taki ailesine ulaştı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.