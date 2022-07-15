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Son dakika haberleri: Şarampole devrilen kamyondaki anne ve oğlu hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Adnan Çelebi - Güncel
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Son dakika haberleri: Şarampole devrilen kamyondaki anne ve oğlu hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: NİĞDE'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen kamyonda bulunan Sevcan Derebaşı (45) ile 5 yaşındaki oğlu Hüseyin hayatını kaybetti, eşi Devrani Derebaşı (43) yaralandı.

NİĞDE'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen kamyonda bulunan Sevcan Derebaşı (45) ile 5 yaşındaki oğlu Hüseyin hayatını kaybetti, eşi Devrani Derebaşı (43) yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kömürcü köyünde meydana geldi. Devrani Derebaşı yönetimindeki 51 HH 660 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Devrani Derebaşı yaralandı, eşi Sevcan Derebaşı ile oğlu Hüseyin Derebaşı ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrani Derebaşı, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Anne ve oğlunun cenazeleri ise otopsi için morga kaldırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi - Güncel

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