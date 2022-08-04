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Son dakika haberi: Trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Sakarya'nın Karasu ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi'nde hastane kavşağında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 54 AGM 063 plakalı minibüs ile H.Ö. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Osman Nevtan Angün - Güncel

Aziziye Mahallesi Sakarya Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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