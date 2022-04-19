Son dakika haberleri | Şair Bülent Parlak'ın cenazesi yarın defnedilecek

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren şair Bülent Parlak, yarın toprağa verilecek.

Üsküdar'da Atik Valide Camii'nde yarın öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Parlak'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Kültür, sanat ve edebiyat dergisi "İzdiham"ın kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Bülent Parlak, 43 yaşındaydı.