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Son dakika haberleri | Şair Bülent Parlak'ın cenazesi yarın defnedilecek

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
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Son dakika haberleri | Şair Bülent Parlak'ın cenazesi yarın defnedilecek

Son dakika gündem haberi... Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren şair Bülent Parlak, yarın toprağa verilecek.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren şair Bülent Parlak, yarın toprağa verilecek.
Üsküdar'da Atik Valide Camii'nde yarın öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Parlak'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
Kültür, sanat ve edebiyat dergisi "İzdiham"ın kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Bülent Parlak, 43 yaşındaydı.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

Bülent Parlak, Kalp Krizi, Üsküdar, Cenaze, Güncel, Haberler

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