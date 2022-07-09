Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk bölgesine yönelik hava saldırıları sürüyor
AA - Metin Aktaş - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Drujkovka şehrine yönelik Rus kuvvetlerince düzenlenen hava saldırıları sonucu bir alışveriş merkezi yıkıldı ve binalar hasar gördü.
Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Drujkovka şehrine yönelik Rus kuvvetlerince düzenlenen hava saldırıları sonucu bir alışveriş merkezi yıkıldı ve binalar hasar gördü.
AA / Metin Aktaş - Güncel