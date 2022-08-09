Son dakika haberi... MSB: TERÖRİSTLERİN YERLEŞTİRDİĞİ EYP'NİN PATLAMASIYLA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ, ŞEHİT OLDU (2) Son dakika haberleri: BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Koç için başsağlığı mesajı yayımladı. BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Koç için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 8 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Hulusi Akar Halil Koç Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... MSB: TERÖRİSTLERİN YERLEŞTİRDİĞİ EYP'NİN PATLAMASIYLA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ, ŞEHİT OLDU (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.