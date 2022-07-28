Son dakika haberleri... Mısır'da 110 yıllık Hacı Sellame boyahanesi Son dakika haberi... Kahire'nin en eski semtlerinden olan El-Hüseyin semtinden detaylar Hacı Sellame boyahanesinden detay görüntüler Boyahane sahibi Hacı Sellame ile röportaj KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'nin en eski semtlerinden olan El-Hüseyin'de bulunan Hacı Sellame boyahanesinde 110 yıldır iplerin... Kahire'nin en eski semtlerinden olan El-Hüseyin semtinden detaylar Hacı Sellame boyahanesinden detay görüntüler Boyahane sahibi Hacı Sellame ile röportaj KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'nin en eski semtlerinden olan El-Hüseyin'de bulunan Hacı Sellame boyahanesinde 110 yıldır iplerin doğal köklerle boyanma geleneği sürüyor. Sellame kardeşler, teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutmuş dedelerinden gelen mesleği icra ediyor. Güncel AA / Adam Abdullftah Kahire Mısır Güncel Haberler Son Dakika

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