Son dakika haberleri... Mısır'da 110 yıllık Hacı Sellame boyahanesi
Son dakika haberi... Kahire'nin en eski semtlerinden olan El-Hüseyin semtinden detaylar Hacı Sellame boyahanesinden detay görüntüler Boyahane sahibi Hacı Sellame ile röportaj KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'nin en eski semtlerinden olan El-Hüseyin'de bulunan Hacı Sellame boyahanesinde 110 yıldır iplerin...
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Kahire'nin en eski semtlerinden olan El-Hüseyin semtinden detaylar
Hacı Sellame boyahanesinden detay görüntüler
Boyahane sahibi Hacı Sellame ile röportaj KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'nin en eski semtlerinden olan El-Hüseyin'de bulunan Hacı Sellame boyahanesinde 110 yıldır iplerin doğal köklerle boyanma geleneği sürüyor. Sellame kardeşler, teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutmuş dedelerinden gelen mesleği icra ediyor.
AA / Adam Abdullftah - Güncel