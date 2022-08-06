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Son dakika haberleri! Ormanlık alanın yanındaki saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi: Mersin'in Mezitli ilçesinde ormanlık alanın yanındaki saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü.

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Mersin'in Mezitli ilçesinde ormanlık alanın yanındaki saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü.

Şahintepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanın yanında bulunan saman balyaları henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, ormanlık alandaki bazı ağaçların da zarar gördüğü yangını çalışma sonucu kontrol altına aldı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla yangın 7 saatte söndürüldü.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Şahintepe Mahallesi Mezitli Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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