Son dakika haberleri! Ormanlık alanın yanındaki saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü Son dakika gündem haberi: Mersin'in Mezitli ilçesinde ormanlık alanın yanındaki saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü. Mersin'in Mezitli ilçesinde ormanlık alanın yanındaki saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü. Şahintepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanın yanında bulunan saman balyaları henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, ormanlık alandaki bazı ağaçların da zarar gördüğü yangını çalışma sonucu kontrol altına aldı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla yangın 7 saatte söndürüldü. Güncel AA / Mustafa Ünal Uysal Şahintepe Mahallesi Mezitli Mersin Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! Ormanlık alanın yanındaki saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.