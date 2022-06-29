Son dakika haberleri! Mermer ocağındaki göçükte ekskavatör operatörü hayatını kaybetti Edinilen son dakika haberine göre BALIKESİR'de, mermer ocağında molozların kaymasıyla oluşan göçüğün altında kalan ekskavatör operatörü Volkan Yaren (27) hayatını kaybetti. BALIKESİR'de, mermer ocağında molozların kaymasıyla oluşan göçüğün altında kalan ekskavatör operatörü Volkan Yaren (27) hayatını kaybetti. Olay, dün öğle saatlerinde Marmara ilçesi Saraylar Mahallesi'nde faaliyet gösteren mermer ocağında meydana geldi. Ekskavatör operatörü Volkan Yaren, molozların kaymasıyla oluşan göçüğün altında kaldı. İhbarla bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla moloz yığınının altından çıkarılan Yaren'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının bölgedeki incelemesinin ardından Yaren'in cenazesi, Marmara Adası Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Volkan Yaren, Saraylar Mahallesi'nde bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Demirören Haber Ajansı / Mehmet Baki - Güncel Marmara Güncel Haberler Son Dakika

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