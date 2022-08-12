Son dakika haberleri | Mardin'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Edinilen son dakika gelişmesine göre Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Mustafa T'nin (39) kullandığı 06 CUT 169 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Işıkyaka mevkisinde Ramazan Y'nin (58) kullandığı 01 VY 778 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Cuma T. ve Meryem T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Ramazan Y, kaldırıldığı Mazıdağı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Mardin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Güncel AA / Şeyhmus Adsız Mazıdağı Mardin Güncel Haberler Son Dakika

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