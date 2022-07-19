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Manisa'daki orman yangını büyüyor, bölgeye ekipler sevk ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Recep Şener - Güncel
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Manisa'daki orman yangını büyüyor, bölgeye ekipler sevk ediliyor Yaklaşık 3 saattir devam eden yangın rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor Manisa'nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam ederken yangına 6 uçak 9 helikopter ile çok sayıda...

Manisa'daki orman yangını büyüyor, bölgeye ekipler sevk ediliyor

Yaklaşık 3 saattir devam eden yangın rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor

MANİSA - Manisa'nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam ederken yangına 6 uçak 9 helikopter ile çok sayıda yer ekibiyle müdahale ediyor. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden 2 yangın söndürme uçağının da takviye için yola çıktığı öğrenilirken bölgedeki vatandaşların jandarma ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümeye başladı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangının hızla ilerlemeye ve Kayacık Mahallesine doğru devam ettiği öğrenilirken, tedbir amaçlı olarak takviye olarak gelen itfaiye ekiplerinin yerleşim yerlerinde beklediği ve hayvan ağıllarının jandarma tarafından tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi.

Saat 13.30 sıralarında başlayan yangını 6 uçak, 9 helikopter, 49 arazöz, 7 su tankeri, 6 dozer 5 yer ekibi ile çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye aracıyla kontrol atına alma çalışmaları devam ediyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden de 2 yangın söndürme uçağının takviye olarak yola çıktığı öğrenildi.

Öte yandan yangının ilerleme yönünde tarım arazileri bulunan çiftçiler ve köylülerde yangına tarallarla müdahale ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Recep Şener - Güncel

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