Son dakika haberleri | Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberleri | Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Son dakika haberleri | Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da düzenlenen operasyonda 113.67 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen operasyonda 113.67 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yapacağı değerlendirilen bir şahsın üzerinde ve ikametinde yaptığı aramada, 113.67 gram metamfetamin maddesi ile 2 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Malatya, Güncel, Haberler

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