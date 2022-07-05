Son dakika haberleri | Malatya'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
AA - Yeter Erdine - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Malatya'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan sanayide esnaf arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, V.K'yi tabancayla yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan V.K, ilk tedavisinin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.
Olay yerine gelip çalışma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.
AA / Yeter Erdine - Güncel