Son dakika haberleri! Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberleri! Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA - Kadir Aydın - Güncel
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Son dakika haberleri! Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mamo Birişik (72) idaresindeki 44 HB 011 plakalı otomobil, Kurucuova Mahallesi'nde, Mustafa Kılıç (56) yönetimindeki 41 ADE 925 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Sürücüler ile otomobilde bulunan Müjgan Birişik yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Kadir Aydın - Güncel

Doğanşehir, Otomobil, Malatya, Güncel, Haberler

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