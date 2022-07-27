Son dakika haberleri! Malatya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberleri! Malatya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri! Malatya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberler... Malatya'da iki hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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Malatya'da iki hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, asayiş ekipleri, kentte meydana gelen otomobilden hırsızlık ile otomobil hırsızlığı olaylarına karışan zanlıların kimliklerini belirledi.

Söz konusu hırsızlık olaylarına karışan şüpheliler F.G, T.Ç. ile C.F.C, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan F.G, ile T.Ç, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, C.F.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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