Son dakika haberleri | Malatya'da cinayet şüphelisi tutuklandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'da yaklaşık 1,5 ay önce bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Malatya'da yaklaşık 1,5 ay önce bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz'da Orduzu Göleti'nin kenarında arkadaşlarıyla otururken silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden Onur K'nin ölümüne ilişkin çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, saldırının faili olarak aranan F.A'yı İstanbul'da sahte kimlikle yakaladı. Malatya'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. 16 Temmuz Cumartesi günü Orduzu Göleti'nin kenarında otururken silahlı saldırıya uğrayan Onur K, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamış, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Yeter Erdine İstanbul Malatya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Malatya'da cinayet şüphelisi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.