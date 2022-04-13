Son dakika haberleri... Malatya'da asayiş uygulamalarında 11 silah ele geçirildi

MALATYA (AA) - Malatya'da asayiş uygulamalarında ruhsatsız 6 tabanca, 5 tüfek ile bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, asayiş ekiplerince huzur ve güvenliğin temini yönünde kent merkezinde denetimler yapıldı.

Ekipler, asayiş kontrollerinde ruhsatsız 6 tabanca, 5 tüfek, çok sayıda fişe ve kesici alet ile 16 uyuşturucu hap ve 8,8 gram narkotik madde ele geçirdi.

Şüphelilerle ilgili işlem yapıldı.