Son dakika haberleri: Konya'da trafodan düşen işçi hayatını kaybetti
AA - Mehmet Umay - Güncel
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Son dakika haberleri: Konya'nın Ereğli ilçesinde trafodan düşen işçi hayatını kaybetti.
Konya'nın Ereğli ilçesinde trafodan düşen işçi hayatını kaybetti.
Aydınlar Mahallesi'ndeki trafoda bakım onarım çalışması yapan Muhammet Yeşil (19) dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Yeşil'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri incelemesinin ardından Yeşil'in cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Mehmet Umay - Güncel