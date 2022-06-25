Fabrika yangınına müdahale ediliyor Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Tepecik Mahallesi Ölmezler Sokak'ta su kaydırakları ve havuz üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. AA / Güncel Güncel Haberler

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