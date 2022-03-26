Son dakika haberleri... Kocaeli'de ev yangını söndürüldü
AA - Serkan Gök - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Mahallesi 37. Sokak'ta bulunan apartmanın 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Dumandan etkilenen E.Ö. sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
AA / Serkan Gök - Güncel