Son dakika haberleri... Kocaeli'de ev yangını söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Kocaeli'de ev yangını söndürüldü

AA - Serkan Gök - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Kocaeli'de ev yangını söndürüldü

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi 37. Sokak'ta bulunan apartmanın 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen E.Ö. sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

AA / Serkan Gök - Güncel

İtfaiye, Kocaeli, Yangın, Gölcük, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title