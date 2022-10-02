Son dakika haberleri... Kayseri'de 11. kattan düşen kadın öldü
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Son dakika haberleri: Kayseri'de apartmanın 11. katından düşen kadın hayatını kaybetti.
Kayseri'de apartmanın 11. katından düşen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, S.T. (58) Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Metehan Sokak'taki bir apartmanın 11. katındaki pencereden beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.T'nin öldüğünü belirledi.
S.T'nin cenazesi hastane morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel