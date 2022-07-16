15 Temmuz'un yıl dönümünde saat 00.13'te tüm camilerden sela okundu - Haberler

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15 Temmuz'un yıl dönümünde saat 00.13'te tüm camilerden sela okundu

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Sela okunması Dua edilmesi KIRŞEHİR - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki yaklaşık 90 bin camide tekrar okundu.

Sela okunması

Dua edilmesi KIRŞEHİR - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki yaklaşık 90 bin camide tekrar okundu.

Selanın bitmesinin ardından Cacabey Meydanında dua edildi.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

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