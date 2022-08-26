19. katın balkonundan şişe fırlatan ve araçta rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek

Kartal'da lüks rezidansın 19. katındaki balkonundan aşağıya şişe fırlatan, ardından da aracıyla seyir halindeyken rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek.

Kartal'da bulunan lüks bir rezidansta İran uyruklu olduğu öğrenilen S.T. isimli şahıs, 19. kattaki evin balkonunda şampanya patlatarak şişesini yola fırlatmış ardından aracıyla seyir halinde olduğu sırada rastgele ateş açmıştı. Yaşanan o anları ise sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada büyük tepki çeken olayın ardından emniyet ekipleri İranlı şahıs için harekete geçti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medyada hesabından "Şimdi bu şerefsize "vatanına git" deyince ırkçı mı oluyoruz? Hadi oradan. Bu "kal" diyen haindir." ifadelerini kullandı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Yaşanan olay sonrası çalışma yürüten polis ekipleri S.T. isimli İran uyruklu şahsı ikamet ettiği evde yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. S.T. hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.