Son dakika haberi | 'Kanlı Noel' şehitlerinin annelerinin adını taşıyan gemi görevde

Gelen son dakika haberlerine göre 'Kanlı Noel' şehitlerinin annelerinin adını taşıyan gemi görevdeRUM çetesinin, Kıbrıslı Türkleri adadan silmek için Aralık 1963'te düzenlediği saldırıda, küvette anneleri ile birlikte kurşuna dizilen Murat, Hakan ve Kutsi İlhan kardeşlerin isimlerinin verildiği 3 sondaj destek gemisinin...

'Kanlı Noel' şehitlerinin annelerinin adını taşıyan gemi görevde

RUM çetesinin, Kıbrıslı Türkleri adadan silmek için Aralık 1963'te düzenlediği saldırıda, küvette anneleri ile birlikte kurşuna dizilen Murat, Hakan ve Kutsi İlhan kardeşlerin isimlerinin verildiği 3 sondaj destek gemisinin ardından şehitlerin annesi Mürüvvet İlhan'ın da adı bir gemiye verildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Devletimiz, şehit ağabeylerim 'Murat İlhan', 'Kutsi İlhan' ve 'Hakan İlhan' gemileri ile anneleri 'Mürüvvet İlhan'ı 'mavi vatan'da buluşturdu" dedi.

Prof. Dr. İlhan, yaptığı açıklamanın devamında, "Mürüvvet Anne Evlatlarına gidiyor... TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Melih Han Bilgin başta olmak üzere, düşünen, uygulayan, herkese minnettarız. 59 Yıl sonra 4 Şehidin bir arada Mavi Vatan'da görevde olması büyük Türk aklının eseridir" ifadelerini kaydetti.